Solinger vor Gericht : Streit zwischen Trauergästen eskaliert nach Beerdigung

Solingen Darauf hätte die Trauergemeinde wohl gerne verzichtet: Die Hinterbliebenen waren gerade dabei, sich hinter dem Sarg einzureihen, als sich einer der Trauergäste die Corona-Schutzmaske herunterzog, um seiner Schwägerin ins Gesicht zu spucken.

In der Anklageschrift ist von weiteren Schlägen die Rede, die entsetzte Frau verließ mit ihrem Mann den Friedhof in der Hackhauser Straße.

Was dann geschah, hätte auch das Drehbuch zu einem Pasolini-Film sein können: Täter und Opfer hielten in getrennten Autos an einer Ampel, vermeintliche Morddrohungen sollen unüberhörbar gewesen sein. Zuhause angekommen, überkam den Ehemann der zuvor bespuckten Frau offenbar das dringende Bedürfnis, die Sache sofort zu klären. Immerhin war der eigene Bruder der Übeltäter. Am Ende stand der Rachsüchtige – begleitet von fünf Bekannten aus zwei weiteren italienischen Familien – vor dessen Haustür und die Lage eskalierte.