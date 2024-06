27. Walder Theatertage in Solingen Schräge Gags und Akrobatik begeistern Jung und Alt

Was es nun aber mit dem vermeintlichen Müllwerker in orangefarbener Kluft auf sich hatte, erfuhren die Besucher wenig später. Dabei handelte es sich um den „Kaosclown“. Er hatte sich aus Erfurt in die Klingenstadt aufgemacht, um dem Publikum mit allerlei anarchischen Späßen buchstäblich einzuheizen. Dabei jonglierte er mit brennenden Fackeln, zog eine Tischdecke vom einbeinigen Tisch, den er auf seinem Kinn balancierte – und das, ohne dass die darauf stehende Blumenvase Schaden nahm.