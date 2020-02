Baumbestand an der L407 : Straßen.NRW pflegt Bäume an der Burger Landstraße

Straßen.NRW pflegt Bäume an der Burger Landstraße

Baumbestand an der L407

Straßen.NRW nimmt an den Bäumen auf der Burger Landstraße einen sogenannten Kronensicherungsschnitt vor. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen Gehölzpflegearbeiten stehen am Mittwoch und Donnerstag auf der Burger Landstraße (L 407) an.

Die dortigen Bäume werden mit einem Kronensicherungsschnitt bearbeitet. Dies teilt der Landesbetrieb Straßen.NRW mit. Dabei wird die Krone sehr stark eingekürzt. Alle Teile der Baumkrone, die vertrocknet und damit abgestorben sind, müssen hierbei zurückgeschnitten werden. Mit Blick auf den problematischen Standort, der die Lebensdauer der Bäume an der L407 verkürzt, hat ein solcher Kronensicherungsschnitt laut Straßen.NRW möglicherweise aber nur aufschiebende Wirkung.

Der Baumbestand an der L407 habe nicht nur unter den beiden vergangenen Dürre-Sommern stark gelitten, die dort stehenden Bäume hätten grundsätzlich schlechte Standortbedingungen, teilt Straßen.NRW mit und ergänzt: „Sie stehen auf einem schmalen Streifen zwischen Straße und Radweg, der Versiegelungsgrad an dieser Stelle ist sehr hoch. Auch der Boden an einem solchen Standort bietet keine guten Voraussetzungen. Der Straßenuntergrund besteht aus einer hoch verdichteten Tragschicht, die den Wurzeln wenig Raum lässt.“