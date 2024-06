Verkehr in Solingen Bauarbeiten an Frankfurter Damm – mit Staus ist zu rechnen

Die zusätzliche Abbiegespur soll vor allem dafür sorgen, die Leistungsfähigkeit der Kreuzung zu erhöhen. Mit dieser Abbiegespur kann der von Wald kommende Verkehr, der rechts auf die Viehbachtalstraße abbiegt, getrennt werden von dem, der geradeaus in Richtung Innenstadt fährt. Sobald dies der Fall ist, kann die Grünzeit an der Ampel für diese Richtungen reduziert werden, ohne dass weniger Fahrzeuge fahren. Die so gewonnene Grünzeit könne dann der anderen Richtung zugeschlagen werden, so dass vor allem in Spitzenzeiten der Verkehr, der aus Fahrtrichtung Innenstadt kommt, besser abfließen kann. Der Platz für die neue Rechtsabbiegespur wird geschaffen, indem der Grünstreifen zwischen Fahrbahn und dem benachbarten Geh- und Radweg verkleinert wird. Bäume gibt es dort nicht. Die Ampelanlage wird ersetzt, da sie erneuerungsbedürftig ist. Weil sie so alt ist, sei es nicht möglich, sie für die neue Situation so zu programmieren, dass die Vorteile der geänderten Verkehrssituation auch greifen könnten.