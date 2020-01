Bauarbeiten : Bald wieder freie Fahrt durch Unterburg

An den Ufernmauern an der Eschbachstraße kurz hinter der Brücke Mühlendamm wird derzeit gearbeitet. Die Arbeiten zum Hochwasserschutz laufen noch bis zum späten Frühjahr. Foto: Uwe Vetter

Burg Läuft bei den Bauarbeiten weiter alles reibungslos, dann kann voraussichtlich Ende Februar die Vollsperrung der Eschbachstraße aufgehoben werden. Die Arbeiten zum Hochwasserschutz werden im späten Frühjahr beendet.

Pflasterarbeiten am nahezu fertiggestellten neuen Bürgersteig neben dem Eschbach in Unterburg sind im Gang. Natursteine werden bei Bedarf zunächst zurechtgeschnitten und schließlich verlegt. Die eisigen Temperaturen scheinen den Bauarbeitern nichts auszumachen. „Das sind wir gewohnt“, sagt einer und schleppt einige Steine auf den Gehweg. Rund 50 Meter weiter in Richtung Brücke Mühlendamm sind die Straßenbauarbeiten ebenfalls im vollen Gang. Im Kurvenbereich muss der Gehweg noch komplett gestaltet werden, in diesem Bereich hat auch die Straße noch keine Tragschicht und Binder.