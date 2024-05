Wirtschaft in Solingen Stimmungslage im Mittelstand ist stark eingetrübt

Regelmäßig im Frühjahr sowie im Herbst untersucht die Creditreform Wirtschafts- und Konjunkturforschung die Situation mittelständischer Firmen. Für die Frühjahrsuntersuchung 2024 wurden Unternehmen mit mehr als zehn, höchsten jedoch 500 Beschäftigten selektiert. Davon gibt es in Solingen, Remscheid und Leverkusen sowie kleineren Städten in der Umgebung rund 3100. Ergebnisse von 270 Betrieben flossen in das Untersuchungsergebnis ein. „Knapp acht von zehn befragten Firmen beschäftigen zwischen zehn und 50 Mitarbeitern“, sagt Ole Kirschner.