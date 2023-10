Stimmen zu Krankenhaus-Schließungen in Solingen, Hilden und Haan „Das Klinik-Sterben wird weitergehen“

Mit Entsetzen reagiert die SPD-Ratsfraktion auf die Schließungen der Kplus-Krankenhäuser. „Das ist nicht nur ein weiterer harter Schlag für die Beschäftigten, sondern versetzt auch Tausende Menschen in einer ganzen Region in Sorge“, sagt Uli Preuss, sozialpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion und Mitglied im Klinikum-Aufsichtsrat. Dass man im Erzbistum „ein katholisches Unternehmen mit 1500 Beschäftigten und Zehntausenden Patienten im Stich lässt, bleibt für uns völlig unverständlich.“ Die SPD-Fraktion hat nun für den Gesundheitsausschuss der Stadt Solingen einen Antrag formuliert. Er soll in der kommenden Sitzung vom 24. Oktober behandelt werden. Zu dieser Sitzung soll die Betriebsleitung des Städtischen Klinikums Solingen eingeladen werden.