Finanzamt in Solingen Die Steuererklärung für 2023 kann jetzt abgegeben werden

Auch für das Steuerjahr 2023 gibt es wieder einige Änderungen, von denen die Steuerzahler profitieren sollen. So erhöht sich der Grundfreibetrag um 561 Euro auf 10.908 Euro pro Person. Bis zu diesem Betrag bleibt das Einkommen steuerfrei. Der Kinderfreibetrag und der Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf eines Kindes steigt in diesem Jahr auf insgesamt 4476 Euro für jedes Elternteil, also auf 8952 Euro bei einer Zusammenveranlagung. Um diese steuerlichen Begünstigungen zu erhalten, ist die persönliche Identifikationsnummer des Kindes erstmalig zwingend auf der Anlage Kind anzugeben. Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende wird um 252 Euro auf 4260 Euro pro Jahr erhöht.