Solingen meldet Wert von 128,1 : Steigende Inzidenz nach Corona-Tests zum Schul- und Kita-Start

Solingen Viele Eltern sind in Solingen dem Aufruf gefolgt, ihre Kinder nach Ende der Sommerferien testen zu lassen. So wurden auch Fälle entdeckt, die in den jeweiligen Schulen und Kitas für weitere Infektionen gesorgt hätten.

Mit der neuen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW gelten ab sofort auch neue Regeln für Solingen. Statt der bisherigen vier Inzidenzstufen gibt es nur noch eine Verschärfung ab einer Sieben-Tages-Inzidenz von 35. Neu gilt: In der Gastronomie muss es keine Kontaktnachverfolgung mehr geben. Auch ist das Tragen einer Maske an Bushaltestellen nicht mehr vorgegeben, wohl aber „in Warteschlangen und Anstellbereichen“. „Deshalb ist es weiterhin ratsam, an Haltestellen die Maske frühzeitig aufzusetzen“, sagt Daniel Hadrys von der städtischen Pressestelle. Besuche der Innengastronomie bleiben nur für Genesene, Getestete oder Geimpfte (3G) erlaubt.

Indes wird der Inzidenzwert seit knapp drei Wochen kontinuierlich größer. Nach 99,8 am Donnerstag lag er am Freitag bei 128,1. Bei den mehr als 200 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen spielt laut Rathaus-Angaben die Delta-Variante eine wichtige Rolle. „Das zeigen insbesondere die Zahlen der vergangenen Tage“, sagt Hadrys.

Den extremen Anstieg der Neuinfektionszahlen führt das städtische Gesundheitsamt auf die Corona-Schnelltests zu Schulbeginn zurück. „Unserem Aufruf, sich und die Kinder einem Schnelltest zu unterziehen, sind erfreulicherweise viele Eltern nachgekommen“, bilanziert der Rathaus-Sprecher. Es werde erwartet, dass sich der Trend die folgende Tage vermutlich fortsetzen wird. Daniel Hadrys fügt hinzu, „dass jedoch auch einige Fälle ausgemacht werden konnten, die ohne eine vorherige Testung unentdeckt geblieben wären und die in den jeweiligen Schulen und Kitas für weitere Infektionen gesorgt hätten.“

Mit Blick auf die Freiheiten, die die neue Corona-Schutzverordnung zulässt, rät das Gesundheitsamt, sich auch im privaten Umfeld vor Feiern oder Veranstaltungen testen zu lassen – „wegen der Delta-Variante gilt das auch für Außenveranstaltungen“, sagt Daniel Hadrys.

Stand Donnerstag waren 15 Prozent der 414 Positivfälle seit dem 16. Juli vollständig geimpft. „Der überwiegende Teil der Neuinfizierten ist jedoch nicht oder nur unvollständig geimpft“, heißt es aus dem Solinger Rathaus. Aktuell werden 19 Patienten stationär in einem Krankenhaus behandelt.

(gra / sith)