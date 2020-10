Aus den Solinger Gemeinden : Von der UNO zur Dorper Kirche

Das Vikariat von Stefanie Bluth endet im Herbst 2022. Dann könnte sie als Pastorin ihren Dienst aufnehmen. Foto: Peter Meuter

Solingen / Remscheid Dr. Stefanie Bluth gab ihren Job bei den Vereinten Nationen in Genf auf und ist nun Vikarin in der evangelischen Kirche an der Schützenstraße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexander Riedel

Als sie den Entschluss fasste, ihren Traumjob zu verlassen und beruflich ganz neu anzufangen, schloss sich für Dr. Stefanie Bluth ein Kreis: „Ich habe eine Geschichte, die mich zu dem gemacht hat, was ich bin“, sagt die 42-Jährige. „Und das soll sich in meiner Arbeit und in meinem Leben wiederfinden.“

Der Glaube habe sie seit ihrer Kindheit intensiv begleitet, erzählt die gebürtige Remscheiderin, die aus einer, wie sie sagt, „frommen freikirchlichen Familie“ stammt. Deren religiöse Heimat war die heutige Credo-Kirche in Wuppertal. So stand für Bluth schon früh ein Theologiestudium im Raum. Doch es kam zunächst anders: „Als ich Abi gemacht hatte, durfte man bei den Pfingstlern noch nicht Pastorin werden“, erzählt Bluth – und kanalisierte ihren Gestaltungswillen in einem völlig anderen Umfeld: Sie studierte Sozialwissenschaften an der Bergischen Universität, schrieb ihre Diplom-Arbeit über „Gender Mainstreaming“ und promovierte im englischen Leeds über Europäische Außenpolitik.

Info Zweiter Weg ins Pfarramt Die Kirchliche Hochschule Wuppertal/Bethel bietet für Quereinsteiger ab 2021 berufsbegleitend den Studiengang Evangelische Theologie mit dem Abschluss „Master of Theological Studies“ an. Er soll Menschen mit anderen Berufen für das Pfarramt interessieren. Eine Orientierungstagung für Interessenten am Theologiestudium bietet die evangelische Kirche im Rheinland vom 27. bis 29. November im Tagungshaus auf dem Heiligen Berg in Wuppertal an. www.meine.ekir.de

Ihr beruflicher Weg führte Bluth – inzwischen Mutter eines kleinen Sohnes – im Jahr 2008 nach Genf: Bei der Wirtschaftskommision für Europa der Vereinten Nationen, kurz UNECE, wurde sie beigeordnete Sachverständige und befasste sich mit dem Thema Bevölkerungsalterung. „Wir gaben Empfehlungen, wie man mit dem demographischen Wandel besser zurechtkommen kann“, erklärt sie. Das Konzept des „aktiven Alterns“ entdecke sie heute in ihrer Heimatstadt Remscheid wieder – im Abbau von Barrieren und der stärkeren Einbeziehung älterer Menschen in das Stadtleben.

Eine „richtig, richtig, gute Zeit“ habe sie bei der UNO gehabt, resümiert Bluth. Doch auch durchgearbeitete Nächte und Dienstreisen prägten die Arbeit der jungen Mutter: „Ich war jeden Monat in einem anderen Land“, berichtet sie. Irgendwann habe sich die Frage festgesetzt: „Macht dieser Lebensstil für meinen weiteren Weg noch Sinn ?“ Und auch der Wunsch, die Perspektive zu wechseln, sich mit Gott zu befassen und gesellschaftliches Leben mitzugestalten, bewogen sie, einen Schnitt zu machen – und einen alten Gedanken wieder aufzugreifen: Bluth nahm ein Theologiestudium auf. „Ich wollte auf einem hohen, wissenschaftlichen Niveau studieren“, sagt Bluth.

Inzwischen lebt sie wieder in Remscheid, wo sie für die SPD im Stadtrat sitzt. Acht Stunden pro Woche arbeitet sie außerdem im Düsseldorfer Landtag. Ihren Hauptberuf übt sie aber in Dienste der evangelischen Kirche aus: Am 1. April trat sie ihre Stelle als Vikarin in der Kirchengemeinde Dorp an. „Wegen der Parteiarbeit in Remscheid kamen nur Wuppertal und Solingen als Dienstort infrage“, erklärt Bluth. „Kirche sollte ein Ort sein, an dem man progressiv über gesellschaftliche Fragen reden kann“, sagt sie. Genau diese Position habe sie im Gespräch mit der Solinger Superintendentin Dr. Ilka Werner wiedergefunden. Auch in Dorp stimme die Chemie: „Es ist eine wunderbare, lebendige Gemeinde“.

Im Vikariat, der Ausbildung für den Pfarrdienst, lernt sie nach und nach sämtliche pastorale Aufgaben kennen. Sie leitet an der Schützenstraße einen Gottesdienst pro Monat, unterrichtet an einer Remscheider Schule und besucht Gemeindemitglieder. Senioren brachte sie in der Corona-Krise Kuchen. „Das hat meinen Glückspegel von Haustür zu Haustür nach oben schnellen lassen“, schwärmt Bluth.