Politiker-Brillen : Politiker-Brillen im Visier

Politiker-Brillen im Visier

Augenoptikermeister Stefan Lorbach weiß, dass Brillen weit mehr als nur optische Hilfsmittel sind. Foto: Peter Meuter

Solingen Der Solinger Augenoptikermeister Stefan Lorbach verrät, welche Politiker ihn beeindrucken und wem er eine andere Fassung empfehlen würde.

Brillen sind weit mehr als nur optische Hilfsmittel. „Sie sind ein wichtiger Teil der Persönlichkeit und sollten gut zu einem Gesicht passen“, sagt der Solinger Augenoptiker Stefan Lorbach und verrät, dass er vor allem bei Politikern gerne genauer hinsieht. Das gelte nicht nur für jene Lokalpolitiker, die er zu seinem Kundenstamm zählt, sondern auch für prominente Gesichter aus der Bundespolitik.

Sein größter Favorit heiße dabei ganz klar Frank-Walter Steinmeier: „Unser Bundespräsident ist als Brillenträger ein echter Trendsetter.“ Er trage eine große Bandbreite – „von abgerundeten Formen bis zu feinrandigen Modellen“. Doch was auch immer das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik auf der Nase habe: „Stets beweist Steinmeier einen ausgesprochen guten und zeitgemäßen Geschmack.“

Info Rückkehr von Brillen mit breitem Rand Zur Person Stefan Lorbach arbeitet seit 43 Jahren als Augenoptiker und berät in seinem Geschäft in Solingen-Ohligs auch viele Politiker. Bei Trends in der Brillenmode blickt er am liebsten nach Frankreich, Italien und in die nordischen Länder. Zudem setzt er gerne auf Independent-Labels. Für das kommende Jahr prognostiziert Lorbach eine Rückkehr von Brillen mit breitem Rand, während im laufenden Jahr vor allem pantoskopische Brillen im Vintage-Stil weiter in Mode bleiben würden.

Das könne er nicht von allen bekannten Politikern in diesem Land sagen: „Unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach etwa zeigt sich mit recht ausdruckslosen Modellen.“ Geradezu unvorteilhaft findet Lorbach, was Lauterbachs Genossin Saskia Esken trägt: „Die SPD-Bundesvorsitzende bräuchte bei ihren eher ernsten Gesichtszügen eine dezente Brille, am besten in hellen Farben, die sie weicher erscheinen lässt.“ Stattdessen präsentiere sie sich derzeit mit einer großen Brille im Cat-Eye-Stil und dunklem Rand, „wodurch sie nur noch ernster wirkt“.

Wenig angetan ist Lorbach auch vom Geschmack der SPD-Politikerin Christine Lambrecht: „Ihr Faible für übergroße Brillenmodelle sollte unsere Verteidigungsministerin überdenken oder wenigstens Formen wählen, die ihr Gesicht harmonischer erscheinen lassen.“ So wie das der vorherige Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU getan habe: „Das Modell, mit dem er zuletzt regelmäßig auf den Pressekonferenzen erschien, war auch ziemlich groß, aber transparent und passte ideal zu seinem Gesicht.“

Das gelte im Falle der vielen Brillen seiner Parteikollegin Nadine Schön auch oft, aber nicht immer: „Die Fraktionsvize von der CDU/CSU im Deutschen Bundestag wechselt gerne die Gestelle und setzt dabei wie Spahn mit sichtbarer Vorliebe auf große Modelle.“ Wegen ihrer flotten Kurzhaarfrisur sei das auch grundsätzlich eine gute Idee. „Bei ihrem jetzigen Modell würde ich ihr dennoch zu etwas Dezenterem raten.“

Wobei Politiker ihre Brille aber nicht wechseln sollten, wenn sie gerade im Wahlkampf stehen. Das habe er auch dem Solinger Politiker Robert Weindl geraten, als dieser es letztes Jahr anstrebte, für die FDP nach Berlin zu ziehen. „Ich habe ihm dringend empfohlen, bei seinem Modell zu bleiben. Denn diese geschmackvolle und markante Brille war Teil seines Gesichts geworden – fast schon eine Art Markenzeichen.“

In seinen Augen richtig beraten habe er gleichfalls Josef Neumann, den Landtagsabgeordneten: „Herr Neumann hatte früher eine dunkle Brille in einem eckigen Design. Sie ließ ihn streng aussehen, was gar nicht zu seinem freundlichen Wesen passte.“ Also habe er ihm vor etwa anderthalb Jahren einen Stilwechsel ans Herz gelegt, „hin zu einer weicheren Form, zumal der sogenannte Nerd Style mit den kantigen Formen in der Brillenmode damals ohnehin out war“.

Gut beraten habe er hoffentlich auch stets Falk Dornseifer vom CDU Kreisverband Solingen: „Aktuell trägt er eine pantoskopische Brille mit abgerundeten Formen und einem hochangesetzten Bügel, was ihm super steht.“ Diese Form sei derzeit obendrein total modern. Darüber hinaus seien bei den Gestellen helle Farbtöne im Trend: „Sandfarben oder Champagnerfarben sind absolut gefragt, aber auch sämtliche Pastellfarben.“ Daneben seien Rottöne beliebt, ferner die Klassiker Schwarz, Havannabraun und Schildplattfarben. Knallige Farben hingegen seien in diesem Jahr „eher kein Mainstream“. Wenn man jedoch lange genug wartet, „kommen auch sie wieder in Mode“.

Lorbach findet es faszinierend, wie sich die Geschmäcker Jahr für Jahr wandeln, zumal sich die Brille inzwischen so sehr als Mode-Accessoire etabliert habe, dass es sogar Menschen gebe, die perfekte Augen haben, „aber aus modischen Gründen dennoch eine Brillen tragen wollen“. Nach Brillen ohne Sehstärke würden zudem Leute fragen, die sich einen bestimmten Vorteil erhoffen: „Ich hatte schon eine Center-Managerin in meinem Geschäft, die sehr jung wirkte, obwohl sie bereits viel Verantwortung trug. Sie bat um eine Brille ohne Stärke, um mehr Autorität auszustrahlen.“