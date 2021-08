Bilanz der Starcar Europa Service Group : Corona bremst Autovermieter nicht aus

Marcus Hungerkamp, Jens E. Hilgerloh, Jannis Hilgerloh, Detlef Kehler (v.l.) erläuterten im Vorfeld der Hauptversammlung die Bilanz des Unternehmens von der Schorberger Straße. Foto: Fred Lothar Melchior

Solingen Die Starcar Europa Service Group AG von der Schorberger Straße in Aufderhöhe schrieb 2020 schwarze Zahlen und baute ihr Geschäft aus: Starcar soll bis Ende 2022 auf 100 Stationen kommen.

„Wir kommen uns vor wie Helden“, sagt Jens Erik Hilgerloh. Der Vorstandsvorsitzende der Starcar Europa Service Group AG, der für selbstironische Auftritte bekannt ist, legt den Aktionären heute Vormittag an der Schorberger Straße das „deutlich positive“ Geschäftsergebnis des vergangenen Jahres vor. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) lag bei 5,74 Millionen Euro (2019: 9,70 Millionen). Die AG schüttet 19,50 Euro Dividende je Aktie aus, nur 3,50 Euro weniger als im pandemiefreien Jahr zuvor. „Bei Umsatz und Bilanzsumme hat sich nicht viel getan“, fasst Finanzvorstand Detlef Kehler zusammen.

„Wir kommen aus einer ganz, ganz schwierigen Zeit“, blickt Hilgerloh auf das erste Corona-Jahr zurück. Die Auto-Vermieter habe zwar kein Berufsverbot getroffen, die Nachfrage sei aber dramatisch eingebrochen. Bei der Starcar GmbH seien von den rund 5000 Wagen nur noch 40 Prozent im Einsatz gewesen. Der Fuhrpark mache aber etwa die Hälfte der Kosten aus. Hilgerloh: „Erst im Mai haben sich die Zahlen wieder gefangen.“

Info Sitz in Solingen und in Hamburg Konzern Unter dem Dach der Starcar Europa Service Group AG gibt es die Europa Service Autovermietung AG und die Starcar GmbH Kraftfahrzeugvermietung (Hamburg). Starcar kam vor zweieinhalb Jahren zur Gruppe, die insgesamt 952 Mitarbeiter beschäftigt (auf Vollzeit umgerechnet 520), davon 57 in Solingen. Der Konzern, der inzwischen kein Carsharing mehr anbietet, gibt für das vergangene Jahr einen Umsatzerlös von 153,8 Millionen Euro an.

„Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, freut sich der Vorstandsvorsitzende. Mehr noch: Während Wettbewerber Stationen schlossen und Mitarbeiter entließen, setzte man bei Starcar auf Expansion. Die in Hamburg ansässige Gesellschaft verdoppelte die Zahl ihrer Mietstationen auf 64. Ende 2021 sollen es 70 sein. Hilgerloh spricht von einem „Wachstum wie bei Sixt in den Anfangsjahren.“ Bis Ende kommenden Jahres soll Starcar mit rund 100 Stationen flächendeckend in Deutschland vertreten sein.

Der Pandemie geschuldet kaufte der Konzern 2020 nur zirka 20.000 Fahrzeuge, gut ein Fünftel weniger als in den beiden Jahren zuvor. Inzwischen wird der Einkauf schwieriger: „Die Fahrzeugverfügbarkeit wird immer geringer“, unterstreicht Marcus Hungerkamp, der Vorstandsvorsitzende der Europa Service Autovermietung AG. „Wir würden die Fahrzeuge gerne nehmen, bekommen sie aber nicht. Die Hersteller haben keine langfristigen Verträge mit den Halbleiter-Produzenten.“

Deshalb führt VW mit 5784 gelieferten Pkw und Nutzfahrzeugen zwar noch die Liste der eingekauften Wagen an. Auf dem zweiten Platz: Hyundai mit 2520 Pkw. „Die Importeure haben uns geholfen“, erläutert Hungerkamp, der jetzt schon für die nächsten Jahre plant. Elektrofahrzeuge werden zunächst keine große Rolle spielen – auch wenn man neben Fahrzeugen anderer Hersteller beispielsweise 130 Fahrzeuge des chinesischen Produzenten Aiways in die Flotte aufgenommen habe. Hungerkamp: „Wir pushen das Thema und bauen die Infrastruktur noch stärker aus.“ Das Problem sei aber die Ladezeit, die es verhindert, dass ein zurückgebrachtes Auto schnell weitervermietet werden kann. Welche Rolle die Elektromobilität in Zukunft spiele, sei auch maßgeblich von der Kaufprämie abhängig, betont Jannis Hilgerloh, Vorstand der Europa Service Autovermietung AG.

Was geschieht mit Fahrzeugen, die nicht mehr vermietet werden? „Wir haben den Handel über die letzten vier Jahre kontinuierlich aufgebaut“, berichtet Jannis Hilgerloh. „Der Gebrauchtwagenmarkt ist relativ stabil geblieben.“ Die ehemaligen Mietwagen werden auch Privatkunden angeboten, seit diesem Jahr in Monheim, auch wegen der Nähe zu Köln und Düsseldorf.