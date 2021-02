Schneefälle in Solingen : Der Winterdienst war im Dauereinsatz

Der konstante Schneefall seit Sonntag bedeckte die Dächer von Ohligs mit einer Schnee­decke. Foto: Peter Meuter

Solingen Polizei und Feuerwehr verzeichnen in Solingen nur wenige witterungsbedingte Einsätze. Stadtwerke-Busse fuhren – wenn auch mit Verspätungen.

Der städtische Winterdienst hatte im wahrsten Sinne des Wortes alle Hände voll zu tun. Bereits am Sonntag waren die Streufahrzeuge bis 22.30 Uhr unterwegs. Nach einer kurzen Nacht setzten die Fahrer der 16 Räumfahrzeuge am Montagmorgen ab 5 Uhr wieder ihre Fahrzeuge in Bewegung und drehten insbesondere auf den Hauptverkehrsachsen ihre Runden. Zudem waren 120 Mitarbeitende als sogenannte Handreiniger im Stadtgebiet im Einsatz – vor allem an Bushaltestellen, Straßenquerungen und Mittelinseln, um dort ein gefahrloses Queren der Straßen zu ermöglichen.

Bei Minustemperaturen und permanentem Schneeriesel war das Räumen der Hauptverkehrsstraßen zum Dauereinsatz geworden. Dort, wo die Fahrbahnen bereits abgestreut waren, bildete sich schon bald wieder Eis – was einen neuerlichen Einsatz der Streufahrzeuge erforderlich machte. „Von daher konnte sich am Montag der Winterdienst nicht alle Nebenstraße vornehmen“, erklärt die städtische Pressesprecherin Sabine Rische.

Die Polizei verzeichnete am Montagmorgen fünf witterungsbedingte Unfälle in der Klingenstadt. Tags zuvor waren es in Solingen 14 gewesen. Bei einem Unfall verletzte sich eine Person leicht. Ansonsten, so ein Polizeisprecher, blieb es bei Blechschäden. So auch bei den Karambolagen am Montag.

Kaum Wintereinsätze verzeichnete die Feuerwehr. Auf die Lützowstraße war ein Baum gekippt – die Feuerwehr räumte hier die Straße. In Mitleidenschaft gezogen wurden durch den Wintereinfall auch Zelte auf dem Gelände des Krankenhauses Bethanien. Dort war die Feuerwehr bereits am Sonntagabend im Einsatz. Witterungsbedingte Störungen verzeichnete auch die Bahn. Vor allem Berufspendler, die mit der S 1 (Solingen – Dortmund) unterwegs sind, waren betroffen. Die S 1 endete in Essen-Steele Ost. An eine Weiterfahrt nach Dortmund war nicht zu denken. Aufgrund der extremen Wetterverhältnisse insbesondere im Ruhrgebiet kam es zu Verspätungen und Zugausfällen. Bis 9 Uhr wurden manche Strecken überhaupt nicht bedient.

Die Busse der Stadtwerke Solingen (SWS) hatten ebenfalls mit dem Winterwetter zu kämpfen. „Es läuft langsam, aber es läuft“, sagte SWS-Sprecherin Silke Rampe. Ohne Verspätungen auf allen Linien ging es jedoch nicht ab. Und auf der Linie 683 Burg-Vohwinkel kamen Auto- statt Obusse zum Einsatz.