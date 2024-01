Auch in Solingen drohen Ausfälle Stadtwerke-Personal beteiligt sich an Verdi-Streik

Solingen · Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs müssen an diesem Freitag in NRW mit erheblichen Einschränkungen bei Bussen, Straßenbahnen und U-Bahnen rechnen. So auch in Solingen.

30.01.2024 , 11:29 Uhr

Auch in Solingen soll es am Freitag zu einem ganztägigen Warnstreik kommen. Foto: Martin Oberpriller