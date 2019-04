Integriertes Stadtteil-Entwicklungskonzept : Stadtteilbüro in Unterburg wird eröffnet

Solingen (red) In den kommenden Jahren sollen in Unterburg eine Reihe von Maßnahmen umgesetzt werden, um dem Stadtteil neue Perspektiven zu geben. Die Grundlage dafür bietet das Intergrierte Stadtteilentwicklungskonzept.

Jetzt wird auch das Stadtteilbüro an der Eschbachstraße 17 eingeweiht, das zukünftig Anlaufstelle in Unterburg sein wird. Am Donnerstag, 2. Mai, stellen sich die beiden Stadtteilmanagerinnen ab 18 Uhr bei der Eröffnung vor. Da im Sommer zudem die Diakonie mit in das Stadtteilbüro einziehen wird, erläutert Peter Siebel, Geschäftsführer der Diakonie Wermelskirchen, an diesem Abend auch die Pläne des Wohlfahrtsverbandes für sein zukünftiges Quartiersmanagement. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Seniorenarbeit.