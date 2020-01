Finanzen der Stadt Solingen : Kämmerer fordert Altschuldenlösung

Solingen Der Haushalt 2020 ist auf Kante genäht und abhängig von einer weiter gut laufenden Konjunktur. Immerhin fließen die Gewerbesteuer-Einnahmen zu Beginn des Jahres auf gutem Niveau.

Finanziell auf Rosen gebettet ist die Klingenstadt schon Jahrzehnte nicht. Es wird gespart an allen Ecken, damit unter dem Strich am Jahresende wenigstens ein ausgeglichener Haushalt steht. Als Teilnehmer am Stärkungspakt Stadtfinanzen ist Solingen dazu verpflichtet. Doch nach wie vor bekommt die Stadt, wie andere Kommunen auch, Kosten aufgebürdet, für die nach Ansicht des Rathauses der Bund und das Land geradestehen müssten. „Es wird ein echt knappes und auch schwieriges Jahr 2020“, sagt deshalb Stadtkämmerer Ralf Weeke mit Blick auf die Finanzlage.