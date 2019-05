Zukunft von Einkaufsstraßen : Innenstädte sollen neu belebt werden

Die Düsseldorfer Straße in Ohligs ist eine beliebte Einkaufsstraße, aber auch hier hat es bereits Veränderungen beziehungsweise Geschäftsaufgaben gegeben. Foto: Meuter. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen Die Landesinitiative StadtBauKultur NRW legte die Studie „Einkaufsstraßen neu denken – Bausteine für neue Perspektiven“ vor. Stadtentwickler, Händler und Politiker trafen sich in der Schalterhalle des alten Hauptbahnhofes.

Leere Geschäfte in den Städten, zunehmender Online-Handel: Die Einkaufsstraßen insbesondere in den Innenstädten haben schon bessere Zeiten erlebt. Wie man für eine Belebung sorgen kann, darüber diskutierten am Dienstag Stadtentwickler und Städteplaner am Dienstag in der alten Schalterhalle des ehemaligen Solinger Hauptbahnhofes im Südpark. „Es gibt großen Handlungsdruck und Handlungsbedarf, wir müssen Einkaufsstraßen neu denken“, sagte Stadtdirektor Hartmut Hoferichter zum Auftakt der vierstündigen Veranstaltung.

Eingeladen hatte dazu die Landesinitiative StadtBauKultur NRW, in der Hoferichter (ehrenamtlich) im Vorstand sitzt. Die Initiative hatte zuvor die Studie „Einkaufsstraßen neu denken – Bausteine für neue Perspektiven“ in Auftrag gegeben. Die Autoren Rolf Junker und Dr. Holger Pump-Uhlmann legten ihre Publikation gestern nun rund 150 Teilnehmern der Veranstaltung vor. „Es geht darum, Lücken zu schließen“, sagte Hoferichter mit Blick auf die Leerstände vor allem in den Innenstädten, „aber es reicht heute und in Zukunft nicht mehr aus, den einen durch einen anderen Einzelhändler auszutauschen“.

Info Landesinitiative mit Sitz in Gelsenkirchen Die Publikation „Einkaufsstraßen neu denken“ wurde von den Autoren Rolf Junker und Dr. Holger Pump-Uhlmann erstellt. Auftraggeber und Herausgeber ist die Landesinitiative StadtBauKultur NRW mit Sitz in Gelsenkirchen. Solingens Stadtdirektor Hartmut Hoferichter sitzt im Vorstand der Initiative. www.stadtbaukultur-nrw.de

Für Pump-Uhlmann und Junker ist klar, dass man kein Prophet sein muss, um festzustellen, dass sich die Situation des Einzelhandels nicht nur in Solingen, sondern in vielen Hauptgeschäftsstraßen in den nächsten Jahren weiter verschärfen wird. Inhaber geführte Geschäfte, auch in der Klingenstadt, verschwinden mehr und mehr von der Bildfläche. Große Einkaufszentren mit austauschbaren Ketten prägen das Bild. „Eine funktionale Neuorientierung kann einen erfolgreichen Weg aus der Krise ebnen“, sagen die Autoren der Studie. Und je kleinteiliger die baulichen Strukturen und je homogener die Interessenlage der Eigentümer, desto einfacher werde sich in aller Regel eine solche Neuorientierung bewerkstelligen lassen.

Die nicht mehr genutzten Einzelhandelsflächen könnten eine funktionale Umnutzung erfahren durch Dienstleistungen, mehr innerstädtisches Wohnen, aber auch Handwerk und Gewerbe. „Die Studie zeigt eine ganze Reihe von Anregungen auf“, sagte Stadtdirektor Hartmut Hoferichter. Er geht davon aus, dass in Zukunft etwa ein Drittel der vorhandenen Flächen des City-Handels nicht mehr vorhanden sein werden. „Wir müssen von daher neue Schwerpunkte bilden“, so der Baudezernent „und entstehende Lücken mit neuen Nutzungen schließen“.

Stadtdirektor Hartmut Hoferichter (l.) und Staatssekretär Dr. Jan Heinisch sprachen gestern in der alten Schalterhalle des ehemaligen Hauptbahnhofes. Foto: Vetter. Foto: Uwe Vetter

Einher damit muss für eine Belebung der Innenstädte gesorgt werden. Das alles klappt laut Hoferichter nur im Konsens mit allen Beteiligten, also auch mit Bewohnern und Eigentümern. Eine Einschätzung, die auch der Staatssekretär im NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, Dr. Jan Heinisch, teilt: „Obwohl über die Situation der Innenstädte schon viele andere zuvor nachgedacht haben, es kommt jetzt darauf an, Bausteine für neue Perspektiven zu finden.“