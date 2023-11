Kein direkter Ticketverkauf mehr Stadt Solingen will Aus für Agentur am Hauptbahnhof nicht einfach hinnehmen

Am Solinger Hauptbahnhof in Ohligs beginnt in dieser Woche eine neue Zeitrechnung. Nachdem die bisherige DB-Agentur in der Empfangshalle am Dienstag zum letzten Mal geöffnet hatte, wird es ab sofort keinen direkten Verkauf von Fernverkehrstickets mehr geben. Wer fortan Fahrkarten für weiter entfernte Ziele erwerben will, muss dies nun entweder im Internet oder an anderen Verkaufsstellen erledigen. Wobei zumindest für die Nutzer des Nahverkehrs in Kürze ein Ersatz für die geschlossene DB-Agentur geschaffen wird. Denn wie ein Sprecher des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) am Dienstag bekannt gegeben hat, soll der Verkauf von Nahverkehrstickets noch im November, dann allerdings im Buch- und Zeitschriftenladen des Hauptbahnhofs, wieder aufgenommen werden.