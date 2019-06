Eichenprozessionsspinner : Eichenprozessionsspinner: Stadt stellt Warntafeln auf

Der Eichenprozessionsspinner hat auch Solingen erreicht. Die Stadt reagiert umgehend und lässt alle Nester an befallenen Eichen am Engelsberger Hof entfernen, zudem werden noch vor dem Pfingstwochenende Warntafeln aufgestellt, die über die gesundheitlichen Gefahren, die von den Raupen ausgehen können, informieren.

(red) Der Eichenprozessionsspinner hat auch Solingen erreicht. Die Stadt reagiert umgehend und lässt alle Nester an befallenen Eichen am Engelsberger Hof entfernen, zudem werden noch vor dem Pfingstwochenende Warntafeln aufgestellt, die über die gesundheitlichen Gefahren, die von den Raupen ausgehen können, informieren. Diese Tafeln werden auch in türkische und arabische Sprache übersetzt. Bereits in den vergangenen Tagen waren Nester auf dem Waldfriedhof und dem Schützenplatz durch Absaugen entfernt worden. Bei der Bekämpfung arbeitet die Stadt mit einer Spezialfirma zusammen.