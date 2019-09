Institut für Galvano- und Oberflächentechnik : Stadt verkauft ihre Anteile am IGOS

Josef Andrek ist seit 2012 Geschäftsführer des Institutes für Galvano- und Oberflächentechnik. Seit 2002 arbeitet er bereits in dem Institut auf dem Gelände des Gründer- und Technologiezentrums. Foto: Vetter. Foto: Uwe Vetter

Solingen Der langjährige Geschäftsführer des Institutes für Galvanotechnik führt das Unternehmen nun in privater Regie.

„Ich glaube an das Institut, es wird im Markt gebraucht“, sagt Josef Andrek. Seit 2002 arbeitet er für das Institut für Galvano- und Oberflächentechnik Solingen (IGOS). 2012 hat Andrek die Geschäftsführung übernommen. Nun hat der 54-Jährige im Rahmen eines Management Buyout die IGOS-Geschäftsanteile der Stadt übernommen und will das IGOS in privater Hand auf dem Gelände des Gründer- und Technologiezentrums (GuT) weiterführen. An der Zahl der Mitarbeiter, insgesamt neun, werde sich nichts ändern.

In der jüngsten Sitzung des Stadtrates am Donnerstag hatten die Ratsmitglieder dem Verkauf zugestimmt. Auch die Bezirksregierung habe keine Einwände erhoben, heißt es von Seiten der städtischen Pressestelle. Zudem soll der Verkauf an Josef Andrek rückwirkend zum 1. Januar 2019 in Kraft treten. „In den vergangenen Jahren hat sich das Geschäftsmodell der Gesellschaft dahingehend verändert, dass die kommerzielle Ausrichtung stark zugenommen hat, weshalb der Aspekt der Wirtschaftsförderung immer mehr in den Hintergrund getreten ist“, nennt Kai Dahlmann, Geschäftsführer der Beteiligungsgesellschaft Solingen (BSG), einen Grund für den Verkauf der städtischen Anteile am IGOS.

Info Im November Treffen der Galvanobranche Am 27. November 2019 richten das IGOS und das Kompetenznetzwerk für Oberflächentechnik e.V. bereits zum neunten Mal den renommierten Galvano- und Oberflächentechnik-Treff in Solingen aus. Thema ist unter anderem „Mehrwert und Anwendungsbeispiele von Blockheizkraftwerken in der Galvanotechnik“.

Doch zunächst müssen Verträge unterschrieben werden. „Das soll in den nächsten Tagen passieren, auf alle Fälle im Oktober“, sagt Andrek. Als er von der Absicht der Stadt erfuhr, ihre Anteile am IGOS verkaufen zu wollen, habe er sein Interesse bekundet. „Ich habe den Zuschlag bekommen“, freut sich der 54-Jährige.

Das Institut für Galvano- und Oberflächentechnik Solingen wurde 1993 gegründet. Damals war es zunächst an der Broßhauser Straße in Ohligs ansässig, 1996 erfolgte der Umzug auf das GuT-Gelände nach Höhscheid. Und es wird gebraucht. Denn jeder Gegenstand hat eine Oberfläche und eine Funktion. Die kann dekorativ sein oder lediglich funktioneller Art. Beides lässt sich auch miteinander verknüpfen – gefragt sind so oder so Oberflächenbeschichter, die sich auskennen und mit ihrer Arbeit auch für eine Verbesserung des Korrosionsverhaltens sorgen.

Viel Know-how angesammelt auf diesem Gebiet hat das Institut für Galvano- und Oberflächentechnik Solingen. „Das IGOS hat sich sehr gut entwickelt. Wir haben uns ständig den Marktanforderungen gestellt“, hatte Josef Andrek anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Institutes im vergangenen Jahr bilanziert. Das Institut bediene nicht nur den Markt in der Region, sondern deutschlandweit.

Für die Stadt ist klar: „In privater Hand kann das Institut weitere Geschäftsfelder erschließen und somit die wirtschaftliche Existenzfähigkeit langfristig sichern“, heißt es aus dem Solinger Rathaus. Langfristig gesichert ist das IGOS auf jeden Fall auf dem Gelände des Gründer- und Technologiezentrums. „Der Mietvertrag wurde entsprechend verlängert“, erklärt Frank Balkenhol, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung.