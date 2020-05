Stadt-Sparkasse : Sparkasse zieht Spendierhosen an

Sparkasse zieht Spendierhosen an

Solingen Das Kreditinstitut spendet auch in diesem Jahr hohe Summen im Bereich Kultur, Soziales und Sport. Rund 180 Vereine und Organisationen bewarben sich um Spenden. Fast alle werden berücksichtigt.

Die Stadt-Sparkasse ist aber auch im Bereich Kultur, Soziales und Sport ein unverzichtbarer Bestandteil für das Gemeinwohl. Mit Spenden und Sponsoring werden Vereine und andere Einrichtungen nachhaltig unterstützt – und das bereits seit Jahren. „Daran ändert sich auch in diesem Jahr nichts“, sagt Sparkassen-Sprecher Martin Idelberger mit Blick auf die corona-Krise.

Vom 1. Januar bis Ende März hatten Vereine und Organisationen Zeit, sich bei der Sparkasse um Spenden zu bewerben. 450.000 Euro werden nun als Spenden des Kreditinstitutes – aus dem PS-Spartopf kommen davon 270.000 Euro – an rund 180 Einrichtungen vergeben. Vergangene Woche wurde damit begonnen, die Einrichtungen und Vereine zu informieren.

„Wir konnten fast alle Antragsteller berücksichtigen“, sagt Martin Idelberger. Die Palette der Begünstigten ist dabei breit gefächert. Sie reicht vom Frauenhaus über die Aktion Ferien(s)pass, von neuen Trikots für Sportvereine, über das Klettergerüst im Kindergarten bis hin zu verschiedenen Angeboten in Altenheimen. Kulturprojekte, die Lebenshilfe oder unter anderem Wohlfahrtsverbände wie das Deutsche Rote Kreuz zählen ebenfalls zu den Begünstigten. Aber auch durch Bandenwerbung oder Anzeigen beispielsweise in Vereinsheften wirkt die hilfreiche Unterstützung der Sparkasse.

Unter dem Strich will das Unternehmen wie im vergangenen Jahr auch 2020 eine Summe in Höhe von insgesamt rund 2,6 Millionen Euro für das Gemeinwohl aufwenden. „Das ist unser Ziel“, sagt Martin Idelberger. Neben Spenden und Sponsoring werden dazu auch Mittel des PS-Zweckertrages sowie ein Teil des erwirtschafteten Gewinns des Kreditunternehmens herangezogen. So konnte sich im vergangenen Jahr auch Stadtkämmerer Ralf Weeke über einen Gewinnanteil der Sparkasse von rund 1,6 Millionen Euro freuen.