Empfehlung des Landeskriminalamtes : Sparkasse schließt Geldautomaten im Außenbereich

Die Stadt-Sparkasse schließt nach einer Empfehlung des Landeskriminalamtes Geldautomaten im Außenbereich. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen Die Stadt-Sparkasse Solingen schließt ihren Outdoor-Geldautomaten an der Krahenhöhe. Auch der derzeit gesperrt Geldautomat an der Keldersstraße in Ohligs wird laut Sparkassen-Sprecher Martin Idelberger wohl nicht mehr in Betrieb genommen.

Die Stadt-Sparkasse schließt ihren Outdoor-Geldautomaten an der Krahenhöhe. Auch der derzeit gesperrte Geldautomat an der Keldersstraße in Ohligs wird laut Sparkassen-Sprecher Martin Idelberger wohl nicht mehr in Betrieb genommen, zumal es hier im Innern der Geschäftsstelle weitere Geldautomaten gebe.

Das Finanzinstitut folgt damit einer Empfehlung des Landeskriminalamtes (LKA). Denn die Skrupellosigkeit bei Überfällen auf Geldautomaten hat in den zurückliegenden Wochen und Monaten deutlich zugenommen. Das beobachtet die Polizei für weite Teile Nordrhein-Westfalens – aber auch Geldautomaten in der Klingenstadt wurden wiederholt beschädigt beziehungsweise gesprengt.

So kam es zuletzt im März in Unterburg und auf der Hildener Straße in Ohligs zu massiven Sachbeschädigungen. Bei den Sprengungen würden die Täter zunehmend Sprengstoffe einsetzen, die mitunter zu verheerenden Schadensbildern führen. Für Unterburg will die Sparkasse mit Blick auf den Herbst eine Lösung für einen neuen Geldautomaten finden.

Die Täter nehmen die Gefährdung von Anwohnern billigend in Kauf. Das LKA geht davon aus, dass sich die Zahl der Angriffe auf Geldautomaten deutlich erhöhen wird und hat daher Hand­lungsempfehlungen an die Betreiber der Automaten herausgegeben. Stefan Grunwald, Vorstandsvorsitzender der Solinger Stadt-Sparkasse, sieht Handlungsbedarf: „Um unsere Geldautomaten zu schützen und Angriffe abzuwehren, ergreifen wir regelmäßig neue Sicherungsmaßnahmen und investieren in den Schutz unserer Filialen und damit aller Nutzer.“ Doch trotz dieser Vorgehensweise sieht sich die Sparkasse aufgrund der aktuellen Entwicklungen gezwungen, Outdoor-Geldautomaten bis auf Weiteres zu schließen.

