Nach Hochwasser in Solingen : Stadt schätzt Schaden an Kita Unterburg auf zwei Millionen Euro

Solingen Die durch das Hochwasser verursachten Schäden am Gebäude der Kindertagesstätte an der Hasencleverstraße sind derart massiv, dass es fraglich ist, ob das Gebäude noch einmal genutzt werden kann.

Das Kita-Haus in Unterburg wurde 1974 errichtet und befand sich vor dem Hochwasser laut Knospe in einem „altersgerechten Zustand“. Die beiden Kita-Gruppen kommen vorerst in einem Übergangsquartier an der Augustastraße in der Stadtmitte in einem ehemaligen Schulgebäude unter. Die erste Gruppe ist bereits eingezogen, die zweite Gruppe folgt in Kürze.