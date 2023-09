Gebäude ist stark sanierungsbedürftig Stadt Solingen plant Gutachten zur Klingenhalle

Die Generalprobe ist gelungen. Mit einem 26:24-Sieg über den Liga-Konkurrenten BSV Sachsen Zwickau haben sich die Handballfrauen des HSV Solingen-Gräfrath am zurückliegenden Wochenende in der heimischen Klingenhalle für die nächste Runde im Pokal qualifiziert. Und auch für die neue Saison in der Handball-Bundesliga der Frauen fühlen sich die Solinger Spielerinnen gewappnet. Wobei es nach der Liga-Premiere am morgigen Mittwoch in Bietigheim bereits in knapp zwei Wochen – wieder in der Klingenshalle (Samstag, 16. September, 18.30 Uhr) – zu einer Neuaauflage des Duells gegen die Kontrahentinnen aus Zwickau kommen wird.