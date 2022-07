EC Bergisch Land bekommt Erbbaurecht : Stadt kauft Eissporthalle zurück

Für den Fortbestand der Solinger Eissporthalle zeichnet sich eine Lösung ab. Foto: Zelger, Thomas

Solingen In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ist die Entscheidung gefallen: Die Lebenshilfe will die Eishalle und das Grundstück an die Stadt zurückgeben.

Damit ist eine Lösung für die Sportstätte an der Birkerstraße in Sicht. Nach dem Rückkauf soll der Betrieb der Halle von der Stadt dem EC Bergisch Land als Erbbaurecht übertragen werden. „Während der vertraglich zu vereinbarenden Laufzeit muss der Verein dafür einen marktgerechten Erbbauzins an die Stadt zahlen“, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

Die Politik muss dem Kauf der Eissporthalle allerdings noch zustimmen. In der kommenden Sitzungsrunde werden der Sport- und Finanzausschuss als zuständige Gremien eingebunden.

Vorausgegangen waren intensive Gespräche, bei denen auch der EC Bergisch Land als wesentlicher Nutzer der Halle eng einbezogen war. „Wir haben konstruktiv zusammengearbeitet und hatten immer ein gemeinsames Ziel: Den Erhalt des Eissports in Solingen“, erklärt Stadtdirektorin Dagmar Becker.

Das bestätigt auch Peter Heinen, Vorsitzender der Lebenshilfe: „Nachdem sich unsere ursprünglichen Pläne, auf dem Gelände der Eishalle eine neue Werkstatt für Menschen mit Behinderungen zu errichten, nicht umsetzen ließen und die Fortführung des Betriebs für die Lebenshilfe aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr vertretbar war, war es uns wichtig, eine Lösung zu finden."

Verschiedene Vorschläge waren in den vergangenen Monaten geprüft worden, um dem Eissport in Solingen auch weiterhin eine Heimat bieten zu können. Die Idee, einen Neubau zu errichten, war aus Kostengründen verworfen worden.

