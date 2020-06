Reaktion auf neue Corona-Infektionen in Solingen : Stadt erhöht Serien-Tests

In der Seniorenresidenz am Theater waren zuletzt mehrere Infektionen festgestellt worden. Foto: Peter Meuter

Solingen Der Stadtdienst Gesundheit hat jetzt zehn Beschäftigte mehr. Ziel ist es, die Serien-Testungen insbesondere in Altenheimen auf künftig 600 Tests pro Woche zu verdoppeln. Oberbürgermeister rät weiter zur Vorsicht.

Die Stadt erweitert ihre Testkapazitäten, um Infektionen mit dem Coronavirus in Solingen möglichst engmaschig zu kontrollieren. Das scheint mit Blick auf das Ausbruchsgeschehen auch nötig. Innerhalb einer Woche hat sich die Zahl der aktuell Infizierten auf mehr als 30 Betroffene mehr als verdoppelt.

Nach mehreren Infektionen in einem Altenheim am vorigen Wochenende kam ein weiterer Fall mit knapp einem Dutzend Neu-Infektionen bei einer Großfamilie hinzu. „Das zeigt, wie schnell die Zahlen nach oben schnellen können und wie wertvoll engmaschige Kontrollen sind, um Infektionsketten früh zu unterbrechen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

In den vergangenen Wochen wurden bereits mehrere hundert Tests in verschiedenen Einrichtungen durchgeführt. Die Erfahrungen zeigen, dass von einem Testteam maximal etwa bis zu 300 Tests pro Woche zu schaffen sind. Der Ablauf sieht vor, dass an zwei Tagen in der Woche getestet wird. In der Regel dauert es bis zu zwei Tage, bis ein Ergebnis vorliegt.

Um diese Tests verstärkt anbieten und durchführen zu können und um zugleich auch jederzeit in der Lage zu sein, bei einem akuten Ausbruchsgeschehen umgehend anlassbezogene Testungen vornehmen zu können, werden jetzt in erheblichem Umfang weitere Kapazitäten geschaffen. Diese sollen bis zu 600 Tests pro Woche in Einrichtungen ermöglichen, kündigt die Stadtverwaltung an. Diese Erweiterung ist notwendig, um in den Heimen Schritt für Schritt in angemessenem Umfang Kontrollen durchzuführen. Zuletzt war lediglich von „stichprobenartigen Testungen“ die Rede. Das bedeutet, dass es das Ziel bleibt, jeweils eine Einrichtung durchzutesten und dann zur nächsten überzugehen.

Eine Ausweitung der Kapazitäten ist aus Sicht des städtischen Gesundheitsamtes zwingend geboten, weil akute Infektionslagen immer Vorrang genießen und die schnelle Bearbeitung und die Recherche in der Regel sehr aufwendig sind. Aus diesem Grund ist das Gesundheitsamt jetzt aus anderen Teilen der Verwaltung bereits um zehn Beschäftigte verstärkt worden. „Um das Ausbruchsgeschehen jederzeit schnell eindämmen zu können, werden wir unverzüglich alle notwendigen Ressourcen zur Verfügung stellen“, stellt Oberbürgermeister Tim Kurzbach klar.

Gleichzeitig betont Kurzbach, dass mit Infektionsfällen wie sie aktuell aufgetreten sind, jederzeit zu rechnen sei. „Die Lockerungen dürfen uns nicht in fahrlässige Sicherheit wiegen und uns unvorsichtig werden lassen“, betont Kurzbach und ergänzt: „Wir sind weit entfernt von einem neuen Ausnahmezustand. Aber wir müssen zusammen konsequent dafür Sorge tragen, dass dies so bleibt.“

