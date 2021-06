In der Solinger Innenstadt : Stadt reagiert auf Staus mit neuer Verkehrsführung

Solingen Ab sofort kann in der Innenstadt der Verkehr aus der Straße Am Neumarkt wieder über die Max-Leven-Gasse Richtung Kölner Straße fließen.

Das Verkehrschaos in der Innenstadt – hervorgerufen durch die Sperrungen der Peter-Knecht-Straße und der Kirschbaumer Straße – wird jetzt entschärft. Damit die langen Staus auf der Friedrichstraße ein Ende finden, wird nun die Max-Leven-Gasse wieder in ihre ursprüngliche Funktion zurückversetzt. Das heißt, die Einbahnregelung wird umgekehrt, Autofahrer können deshalb von der Straße Am Neumarkt in Richtung Kölner Straße fahren und dort sowohl links als auch rechts abbiegen. Die Poller auf der Mittelinsel der Kölner Straße wurden entfernt. Die neue Verkehrsregelung wurde bereits am Dienstagmittag umgesetzt.