Leerstand in Solingen St. Lukas – Flüchtlingsheim nach wie vor in Prüfung

Am 8. November vergangenen Jahres hatte die insolvente Kplus-Gruppe mitgeteilt, St. Lukas in Solingen schon am 1. Dezember zu schließen. Die letzten Patienten wurden am 30. November entlassen. Das Krankenhaus steht jedoch nicht ganz leer, denn es ist nach wie vor ein rege besuchter Radprax-Standort, in dem radiologische Diagnosen erstellt sowie Strahlentherapien durchgeführt werden.