Klinik in Solingen : St. Augustinus-Gruppe will Kplus übernehmen

Solingen Über das Angebot der Neusser Gruppe soll in den nächsten Wochen entschieden werden. Erste Gespräche waren wegen Corona auf Eis gelegt worden.

Die Kplus-Gruppe, zu der unter anderem die Solinger St. Lukas Klinik in Ohligs gehört, steht möglicherweise vor erheblichen Veränderungen, was die Eigentümerstruktur angeht. Denn wie eine Sprecherin am Montag mitgeteilt hat, ist den Verantwortlichen der in katholischer Trägerschaft befindlichen Kplus-Gruppe jetzt eine Absichtserklärung zur Übernahme durch die St. Augustinus-Gruppe mit Sitz in Neuss unterbreitet worden.

Jetzt jedoch haben Aufsichtsrat und Gesellschafter der St. Augustinus-Gruppe wieder die Initiative ergriffen. So beschlossen die Neusser am zurückliegenden Freitag, den Gesellschaftern der Kplus-Gruppe die besagte Absichtserklärung, einen sogenannten Letter of Intent, zur Übernahme der Gesellschaftsanteile zu unterbreiten. „Mit dem Angebot sind die Verhandlungen mit den gemeinnützigen Franziskanerinnen zu Olpe beendet, die in der Region das St. Martinus Krankenhaus in Langenfeld betreiben“, hieß es am Montag vonseiten der Kplus-Gruppe, die neben der St. Lukas Klinik am Rande der Ohligser Heide in der Region noch weitere Krankenhäuser in Hilden sowie in Opladen betreibt.