Geschichte der Adler-Apotheke in Solingen „Ich glaube, dass es im Haus sogar spukt“

Geschichte Wald erhielt seine erste Apotheke im Jahr 1800, als Johann Wilhelm Thomas mit seiner „Einhorn-Apotheke“ von Solingen in die Dorfstraße umzog. Sie wurde später in Stresemannstraße umbenannt, auch der Apotheken-Name wurde später geändert. Bis 1905 blieb sie die einzige Apotheke in Wald. Die Apotheke wechselte mehrfach den Besitzer – zuletzt wurde sie von der Familie Hoedt betrieben.

Denkmalliste Das Fachwerkhaus Stresemannstraße 8 wurde am 29. Januar 1985 unter Denkmalschutz gestellt (Nr. 558). Weil die Liste in den ersten Jahren rasant wuchs, ist die Beschreibung des Objekts dürftig: „um 1850, zweigeschossiges, traufenständiges Schieferhaus zu fünf Achsen, Krüppelwalmdach, Sockel aus Natursteinquadern, Traufgesims“. Die ältesten Belege für das Haus, so die Besitzer, stammen aus dem Jahr 1859. Das gemauerte Labor hinter der Apotheke soll noch ein halbes Jahrhundert älter sein.