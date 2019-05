Sportabzeichen-Event im Walder Stadion : Spaß an Bewegung trotz Wetter-Kapriolen

Solingen Beim Sportabzeichen-Event erprobten Kinder an Spielstationen ihre Fitness. Erwachsene legten Leichtathletik-Prüfungen ab.

Kaum hatte die fünfjährige Hannah das Spinnennetz aus Absperrband mit beherzten Sprüngen überwunden, eilte sie schon weiter zur nächsten Station: „Der Parcours ist mit viel Liebe zusammengestellt“, befand ihr Vater Carsten Prinz. Zum zweiten Mal besuchte er am Samstagvormittag mit seiner Tochter das „Sportabzeichen-Event für Groß und Klein“ in der Walder Jahnkampfbahn. „Springen gefällt ihr am besten“, verriet er.

Neun Kindergärten und der Wald-Merscheider Turnverein hatten für das Kinderbewegungsabzeichen (KIBAZ) auf und neben dem Rasen insgesamt zehn Bewegungsstationen aufgebaut, an denen die Kinder ihre sportlichen Fähigkeiten austesten konnten. Die versuchten, mit allerlei Bällen einen Leitkegel zu treffen, balancierten mit Löffel und Ei über Taue und krochen im „verrückten Labyrinth“ durch einen Tunnel. Ihre Sinne überprüften die jungen Gäste im „Fühlpfad“: Mit verbundenen Augen setzten die Kinder ihre Füße in Kisten mit Korken, Erbsen oder Kastanien, die es zu erraten galt.

Gleichgewichtsübungen und Hochsprung waren das Steckenpferd des kleinen Simon (5): „Alles, was mit Geschicklichkeit zu tun hat, ist seins“, erzählte sein Großvater Klaus Malpohl, der beim Sportabzeichen-Event des Sportbundes erstmals zu Gast war. Sport treiben mit den Enkeln hingegen gehört für ihn zum Alltag: „Wir gehen jede Woche gemeinsam schwimmen“, berichtete Malpohl, während Simon sich an der nächsten bunten Spielstation hinter Gleichaltrigen anstellte.

Gerade am Vormittag strömten die jungen Sportler mit Eltern, Geschwistern und Großeltern in Scharen in die Walder Jahnkampfbahn – und reichten ihre ausgefüllten Laufkarten später am Stand vor dem Vereinsheim ein. Dort warteten auch Stärkungen, die Eltern von Kindergartenkindern mitgebracht hatten, wie Äpfel, Trauben, Bananen oder Gurken.