Einsatz in Solingen Spezialeinheit in die Badstraße gerufen

Aufderhöhe · Am Mittwochmittag wollten Polizeibeamte einen Haftbefehl in einem Mehrfamilienhaus an der Badstraße in Solingen vollstrecken. Eine Spezialeinheit musste hinzugezogen werden.

10.05.2023, 15:53 Uhr

Im Rahmen des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen. Foto: dpa/David Inderlied

Als die Beamten ihr Anliegen vortrugen, reagierte der Mann (42) laut Polizei verbal aggressiv und verbarrikadierte sich in seiner Wohnung. Da aufgrund seiner Aussagen eine Selbstgefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde eine Spezialeinheit hinzugezogen. Die eingetroffenen Beamten konnten den Solinger gegen 14 Uhr dazu bewegen, seine Wohnung zu verlassen. Nach ärztlicher Begutachtung vor Ort wurde der 42-Jährige zur Abklärung weiterer Folgemaßnahmen zur Polizeiwache Solingen gebracht. Im Rahmen des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Badstraße.

(red)