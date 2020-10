Lokalpolitik in Solingen : Iris Preuß-Buchholz bleibt SPD-Fraktionsvorsitzende

Solingen Die SPD ist mit 15 Sitzen im neuen Solinger Stadtrat vertreten und hat gegenüber der Kommunalwahl 2014 damit gleich viel Sitze errungen. Iris Preuß-Buchholz wurde erneut zur Fraktionsvorsitzenden gewählt.

Die SPD, so Iris Preuß-Buchholz, gehe geeint in die neue Ratsperiode: „Wir alle wissen, wie viel das in der Solinger Kommunalpolitik bedeutet“. Eine gute Zusammenarbeit in der Fraktion wirke sich auf eine erfolgreiche Politik für Solingen aus. Foto: SPD