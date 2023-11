Kommunalfinanzen Solinger SPD fordert mehr Geld für Kitas

Um diesen Mangel zu beheben, gebe es in der Klingenstadt viele konkrete Pläne, die jedoch an der Finanzierung aus Düsseldorf scheiterten: „Weil die Landesförderung nicht an die gestiegenen Zinsen und Baukosten angepasst wird, springen immer mehr Investoren ab“, beklagt Preuß-Buchholz. Die Stadt, betont sie ausdrücklich, treffe an dieser Situation keine Schuld: Sehr gut angenommen würden die Spielgruppen, die man seit dem Sommer als Übergangslösungen für die Betreuung von Kindern im Alter von ein bis drei Jahren schuf. Das Geld dafür habe die Kommune jedoch „aus der eigenen Tasche bezahlen müssen“, kritisiert die Preuß-Buchholz.