Sportanlagen in Solingen : Neue Sportstätten für Aufderhöhe

Solingen Im wachsenden Stadtteil Aufderhöhe werden Millionen investiert. Die Stadt baut den neuen Kunstrasenplatz Höher Heide II, der TSV Solingen investiert in ein seit Jahren geplantes neues Vereinsheim nebst Sporträumen.

Der „Spielauftakt“ war am Mittwoch eher unspektakulär. Doch der erste Spatenstich für den 13. Kunstrasenplatz in der Klingenstadt beendete immerhin ein langwieriges bürokratisches Verfahren, das sich mehr als zwei Jahre hinzog. Insofern können die Bau- und Förderexperten der Solinger Stadtverwaltung, aber auch die Politik nach mehreren „Spielverlängerungen“ mit „baufachlichen Stellungnahmen“, etlichen Gesprächen mit dem Landesbetrieb Bauen und der Oberfinanzdirektion Münster und letztlich das Warten auf die endgültige Freigabe der Fördermittel jetzt aufatmen.

Groß war der Jubel im April 2019, als Fördergelder in Höhe von 2,08 Millionen Euro aus dem Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ für den geplanten neuen Kunstrasenplatz Höher Heide II in Aufderhöhe avisiert worden waren. Geld floss jedoch zunächst nicht. Erst kurz vor Weihnachten 2019 war der lang ersehnte Förderbescheid endlich in Solingen eingetroffen, der das Verfahren schließlich in Gang setzte.