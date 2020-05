In der Solinger Innenstadt : Neubau mit Anbindung zum Neumarkt

△ Die Häuserzeile über dem Sparkassen-Parkplatz in der City wird zugunsten des Neubaus abgerissen. Links vom derzeitigen Parkplatz ist ist die Max-Leven-Gasse, über die der Verkehr künftig zweispurig abgewickelt werden soll. Hier ist auch die Ein-/Ausfahrt zur Tiefgarage. ◁ Bernd Krebs ist der Vorsitzende des Planungsausschusses Foto: Peter Meuter

Mitte Das Verkehrskonzept im Zuge des Sparkassen-Neubaus in der City bedarf noch der Detailplanung und verkehrslenkender Maßnahmen. Eine Lösung muss für Linksabbieger aus der Max-Leven-Gasse gefunden werden.

Die Max-Leven-Gasse wird im Zuge des Neubaus der Sparkassen-Zentrale in der City auf eine Breite von mehr als zehn Metern zweispurig ausgebaut und übernimmt zusätzlich weitgehend den gesamten Verkehr aus der Peter-Knecht-Straße. Die Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage des Kreditinstitutes soll nahe der Einmündung Kölner Straße realisiert werden. Ziel ist es, die Platzfläche am Neumarkt möglichst vom Durchgangsverkehr zu befreien, um damit auch die fußläufige Erreichbarkeit des Kreditinstitutes zu verbessern. So sieht es das aktuelle Konzept der Sparkasse vor, das am Mittwoch, 20. Mai, 16.15 Uhr, im Kleinen Konzertsaal in einer gemeinsamen Sitzung der Bezirksvertretung Mitte und des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt, Klimaschutz und Mobilität vorgestellt wird.

Die Planer des Sparkassen-Neubaus haben jedenfalls verschiedene Varianten für den Straßenbereich Max-Leven-Gasse, Peter-Knecht-Straße und der Straße am Neumarkt schon einmal durchgespielt. Grundlage dafür waren auch Verkehrszählungen im Dezember vergangenen Jahres hinsichtlich des künftigen Verkehrsaufkommens – je nachdem, welche Variante zum Zuge kommt.

Info Die Fertigstellung ist für das Jahr 2023 geplant Neubau Die neue Zentrale der Stadt-Sparkasse ist für rund 300 Mitarbeiter ausgelegt. Darüber hinaus sind knapp 30 Wohnungen, eine Tiefgarage und die Max-Leven-Gedenkstätte geplant. Die Fertigstellung des Bauprojektes ist für das erste Halbjahr 2023 vorgesehen.

Überprüft wurde in Variante 1 der zweispurige Ausbau der Max-Leven-Gasse mit Links- und Rechtsabbiegemöglichkeit in die Kölner Straße und gleichzeitig die Abbindung der Peter-Knecht-Straße. Da für die beiden Abbiegevorgänge aber nur eine Fahrspur zur Verfügung steht, könnte es für Linksabbieger von der Gasse in die Kölner Straße zu lange Wartezeiten kommen. „Ungenügende Verkehrsqualität“ sagen dazu die Planer und sehen den Knotenpunkt bei dieser Variante als „nicht leistungsfähig“ an.

Variante 2 sieht von daher nur das Rechtsabbiegen von der Max-Leven-Gasse in die Kölner Straße vor. Auch hier soll die Peter-Knecht-Straße abgebunden sein. Diese Variante wäre zwar „leistungsfähig“ führt nach Ansicht der Planer aber zu Verlagerung der Problematik zum Knoten Kölner Straße/Birkerstraße.

Von daher wurde noch die Variante 3 unter die Lupe genommen, die das Rechtsabbiegen von der Max-Leven-Gasse in die Kölner Straße und das Linksabbiegen von der Peter-Knecht-Straße in die Kölner Straße vorsieht. Unter dem Gesichtspunkt der Leistungsfähigkeit könnte man mit dieser Variante zwar leben, sie entspricht aber nicht der Zielsetzung der Planungskonzeption, den motorisierten Individualverkehr auf der Straße Am Neumarkt – abgesehen vom Lieferverkehr – vollständig auszuschließen.

Von daher hat man noch einmal Variante 1 überprüft und will nun durch verkehrslenkende Maßnahmen auf der Straße Am Neumarkt versuchen, das Verkehrsaufkommen derart zu reduzieren, damit sowohl das Links- als auch das Rechtsabbiegen von der Max-Leven-Gasse in die Kölner Straße problemlos und ohne größere Wartezeiten klappt. Das soll im Detail geklärt werden. Eine mögliche Maßnahme wäre hier die Änderung der Verkehrsführung am Knoten Berg-/Friedrichstraße.

Die im Detail noch zu klärenden Verkehrsmaßnahmen beeinträchtigen aber nicht den Bebauungsplan. Der soll, so denn alles reibungslos über die Bühne geht, im Frühjahr 2021 stehen. Bereits gegen Ende dieses Jahres beziehungsweise Anfang 2021 sollen die Abrissbagger in der City anrollen, um die Häuserzeile entlang der Straße am Neumarkt zwischen der Peter-Knecht-Straße und der Max-Leven-Gasse abzureißen. „Die Kosten für das Neubauprojekt werden wir voraussichtlich Mitte dieses Jahres nennen“, sagt Sparkassen-Sprecher Martin Idelberger.