Probebohrungen in Solingen : Sparkasse sucht Blindgänger

Der Parkplatz der Stadt-Sparkasse Solingen an der Peter-Knecht-Straße ist vom Asphalt befreit. Foto: Guido Radtke

Mitte Der Untergrund für den Sparkassen-Neubau der Hauptstelle am Neumarkt wird bereitet – und auf mögliche Weltkriegs-Bomben untersucht.

Der Asphaltboden des Sparkassen-Parkplatzes an der Peter-Knecht-Straße in der Stadtmitte ist binnen Wochenfrist abgetragen worden. Lediglich vom früheren Kassenhäuschen war am Freitag noch etwas zu sehen auf einer Fläche, die nun zur Einrichtung der Baustelle für den Neubau der Hauptstelle des Kreditinstitutes genutzt werden soll.

Bevor in die Tiefe gebuddelt wird, nutzen die Bauarbeiter die freigelegte Fläche jetzt erst einmal zur Einrichtung der Baustelle. „Insbesondere in Hinblick auf den bevorstehenden Rückbau der Gebäude entlang der Straße am Neumarkt“, sagt Sebastian Stamm von der Unternehmenskommunikation der Stadt-Sparkasse. Voraussichtlich im Februar wird mit dem Abriss der alten Häuser begonnen.

Die Baugrube selbst soll ab Juni erstellt werden. Doch bevor das geschieht, wird „die Freifläche zunächst mit geeigneten Mitteln auf Blindgänger geprüft und der Aushub der Baugrube vorbereitet“, so Stamm. Ohnehin hat die Sparkasse ein besonderes Augenmerk auf die Bodenbeschaffenheit des Grundstücks. Durch Luftbildaufnahmen bis zum Jahr 1974 konnten jedenfalls Flächen ausgemacht werden, die durchgehend bebaut waren. „An diesen Stellen wurden bereits Bohrungen zur Prüfung der Bodenbeschaffenheit durchgeführt“, sagt Sebastian Stamm.