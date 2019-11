Höhscheid : Stadt-Sparkasse prüft Standort in Höhscheid

Stadt-Sparkasse prüft Standort in Höhscheid

Höhscheid Gleich gegenüber der bisherigen Sparkassen-Geschäftsstelle Höhscheid ist eine gewerbliche Fläche freigeworden. Das Kreditinstitut prüft dort eine Eigennutzung.

(uwv) Nach dem Auszug von „Der Andere Laden“ aus dem Wohn- und Geschäftshaus an der Neuenhofer Straße / Ecke Platzhofstraße in Höhscheid (Foto) erwägt der Eigentümer der Immobilie, die Stadt-Sparkasse Solingen, nun selbst, die leer gewordene Geschäftsfläche von rund 500 Quadratmetern zu nutzen. „Im Rahmen der Überlegungen zur Nachnutzung des Ladenlokals erscheint grundsätzlich auch eine Eigennutzung denkbar“, teilt das Kreditinstitut mit. Eine Entscheidung will die Sparkasse im ersten Quartal 2020 treffen.