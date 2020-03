Bauprojekte der Stadt-Sparkasse : Sparkasse investiert Millionen in Bauvorhaben

Im ehemaligen Globus-Gebäude an der Düsseldorfer Straße entsteht die neue Geschäftsstelle Ohligs der Sparkasse. Im Gebäude wird bei der Eröffnung Ende Februar des nächsten Jahres auch ein Rewe-Markt vorhanden sein. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen Das Bebauungsplanverfahren für die neue Zentrale in der Stadtmitte startet in Kürze. Ende des Jahres rücken die Abrissbagger an, investiert wird ein hoher zweistelliger Millionenbetrag. In Ohligs sind es rund 20 Millionen Euro.

Die Stadt-Sparkasse Solingen forciert in diesem Jahr ihre Baupläne für die neue Hauptstelle am Neumarkt in der Stadtmitte. „Wir werden unsere aktuellen Planungen für das Bebauungsplanverfahren noch in diesem Monat bei der Stadt einreichen“, sagte am Donnerstag der Vorsitzende des Vorstandes der Stadt-Sparkasse, Stefan Grunwald. Er geht davon aus, dass voraussichtlich im Juni der Bauantrag „finanlisiert“ werden kann.

Stadtdirektor und Baudezernent Hartmut Hofrichter zeigte sich mit Blick auf diesen Zeitplan zuversichtlich. „Wir streben an, ab Mai mit den Beratungen für das Bebauungsplanverfahren zu beginnen.“ Hoferichter geht davon aus, dass der B-Plan im Frühjahr 2021 steht.

Info Jeder zweite Solinger hat ein Konto bei Sparkasse Foto: Uwe Vetter Zahlen Die Stadt-Sparkasse Solingen hält im Stadtgebiet 45 Geldautomaten vor. Es gibt elf Filialen und neun SB-Center.Im Geschäftsjahr 2019 wurden insgesamt 82.548 Privatgirokonten geführt. Das heißt: Jeder zweite Solinger hat rein rechnerisch ein Girokonto bei der Sparkasse. Mitarbeiter Das Finanzinstitut beschäftigte am Ende des vorigen Jahres 552 Mitarbeiter. In dieser Zahl enthalten sind auch 40 Auszubildende.

Bereits im Dezember dieses Jahres oder aber im Januar 2021 sollen nach Wunsch des Finanzinstitutes die Abrissbagger zur Straße am Neumarkt kommen, um die Altgebäude vom City-Imbiss bis zur Max-Leven-Gasse abzureißen. „Die Auflösung der Mietverhältnisse entlang des Neumarktes ist weitestgehend abgeschlossen“, sagte Grunwald.

Entlang dieses Bereiches an der Straße Am Neumarkt und auf dem bisherigen Parkplatz an der Peter-Knecht-Straße wird die neue Zentrale der Sparkasse gebaut. Der Neubau ist für rund 300 Mitarbeiter ausgerichtet. Es werden aber auch 29 Innenstadtwohnungen zwischen 65 und 100 Quadratmetern entstehen, zudem gibt es Reserveflächen für Büros in einer Größenordnung von rund 1000 Quadratmetern, die zunächst vermietet werden sollen.

Überdies ist eine Tiefgarage mit knapp 160 Stellplätzen vorgesehen. Die Einfahrt hierzu soll über die Max-Leven-Gasse führen. Diese müsste entsprechend verbreitert werden, dafür soll der Sparkassen-Neubau mehr in die die Peter-Knecht-Straße rücken. Das Bebauungsplanverfahren wird zeigen, ob diese Pläne umgesetzt werden können. Der neue Gebäudekomplex im Bereich der Straßen Am Neumarkt, Max-Leven-Gasse, Peter-Knecht-Straße und Kölner Straße ist zum Teil fünfgeschossig und wird drei Innenhöfe haben.

Läuft alles nach Plan, ist die neue Zentrale der Sparkasse im Laufe des ersten Halbjahres 2023 bezugsfertig. „Wir rechnen mit einer Bauzeit von zwei Jahren“, sagte Stefan Grunwald und ergänzte: „Es ist eine Investition in die Zukunft, wir brauchen für unsere Geschäfte eine zeitgemäße Umgebung.“ Der Sparkassen-Chef nannte die Investition deshalb auch notwendig, zumal „wir in der Fläche effizienter werden“. Zum Vergleich: Die Mitarbeiter des Kreditinstitutes selbst werden rund 10.000 Quadratmeter Fläche im Neubau in Anspruch nehmen und damit den Flächenverbrauch gegenüber dem Hauptstellen-Altbau an der Kölner Straße halbieren. Hier gebe es viel ungenutzte Fläche.

Konkrete Zahlen, wie viel für den Neubau in der Innenstadt investiert werden, wollte der Sparkassen-Chef nicht nennen. Zunächst sollen die Gremien informiert werden. Der Betrag für die neue innerstädtische Zentrale wird aber deutlich über der Summe liegen, die das Kreditinstitut aktuell in die neue Geschäftsstelle Ohligs samt Rewe-Markt im ehemaligen Globus-Gebäude investiert.