Sparda-Bank West : Sparda-Bank schließt City-Filiale

Solingen Die Geschäftsstelle der Genossenschaftsbank an der Düsseldorfer Straße in Ohligs ist jetzt wieder geöffnet. Immer weniger Kunden besuchen für ihre alltäglichen Bankgeschäfte eine Filiale.

Die im Zuge der Ausbreitung des Coronavirus vor einigen Wochen gesperrte Filiale der Sparda-Bank West an der Hauptstraße 56 in der Innenstadt wird nicht wieder geöffnet. Zwar können die Kunden dort seit diesem Montag das Beratungsangebot nach einer vorab erfolgten Vereinbarung in Anspruch nehmen. Die Filiale bleibt allerdings weiterhin geschlossen. Denn die Geschäftsstelle der Genossenschaftsbank im Solinger Zentrum wird am 26. Juni mit der Sparda-Filiale an der Düsseldorfer Straße 43 in Ohligs zusammengelegt. Die war in den zurückliegenden Wochen ebenfalls geschlossen, seit Beginn dieser Woche können die Kunden die gewohnten direkten persönlichen Service- und Beratungsangebote dort aber wieder in Anspruch nehmen. „Wir bitten alle Kunden, weiterhin empfohlene Sicherheits- und Schutzmaßnahmen wie das Abstandhalten zu beherzigen“, erklärt Filialleiter Martin Oberwinster. In allen Filialen der Sparda-Bank West gilt die Pflicht beziehungsweise das Gebot zum Tragen einer Mund- und Nasenschutzmaske.