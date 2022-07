Solinger Wohnungsbaugenossenschaft : Spar- und Bauverein feiert Jubiläum

Aufsichtsratvorsitzender Hans-Werner Bertl (l.) und Vorstandsvorsitzender Jürgen Dingel (2.v.r) zeichneten zehn Kooperationspartner mit einer Spende in Höhe von jeweils 1250 Euro aus. Foto: Uwe Vetter

Solingen Im historischen Waschhaus Weegerhof feierte der Spar- und Bauverein Solingen sein 125-jähriges Bestehen. Zur Feier spendete die Wohnungsbaugenossenschaft an Kooperationspartner.

Spielen Genossenschaften in Zeiten der Digitalisierung und des wirtschaftlichen Tempos heute noch eine Rolle? Haben wirtschaftliche Nachhaltigkeit, solidarisches Wirtschaften sowie ethische und regionale Verantwortung noch Platz in einer Zeit, in der per Klick mal eben so Milliardenbeträge vernichtet werden? Für den Aufsichtsratsvorsitzenden des Spar- und Bauvereins Solingen (SBV), Hans-Werner Bertl, ist das Genossenschaftsprinzip heute aktueller denn je. „Gäbe es keine Genossenschaften, müssten schleunigst welche gegründet werden“, sagte Bertl bei der Feier zum 125-jährigen Bestehen des SBV im historischen Waschhaus in der Siedlung Weegerhof. „Mietpreisexplosion oder Verdrängung von langjährigen Metern – so etwas gebe es im SBV nicht.

Vor geladenen Gästen aus Politik und Verwaltung, insbesondere aber auch Kooperationspartnern feierte die größte Genossenschaft des Rheinlandes ihr 125-jähriges Bestehen am Montagabend, 11. Juli. Denn auf den Tag genau vor 125 Jahren war die Genossenschaft von Fabrikarbeitern und Handwerkern, einigen Fabrikanten und dem Initiator Pfarrer Otto Müller in einer Gaststätte am Schlagbaum gegründet worden. Das Ziel der Gründungsmitglieder war eindeutig: Die Wohnungsnot zu lindern und dies in einer demokratischen und solidarischen Unternehmensform.

Info Bilanzsumme stieg auf 314 Millionen Euro Feier Moderiert wurde die Feier zum 125-jährigen Bestehen des Spar- und Bauvereins Solingen (SBV) im Waschhaus Weegerhof von Hartmut Lemmer, dem früheren Präsidenten des Solinger Sportbundes. Für die musikalische Unterhaltung sorgte Erwin Paech. Gäste Neben Bürgermeisterin Ioanna Zacharaki waren die Dezernenten Jan Welzel und Andreas Budde und der Bezirksbürgermeister von Burg/Höhscheid, Paul Westeppe, zur Geburtstagsfeier gekommen. Zahlen Mit einem Jahresergebnis in Höhe von 7,7 Millionen Euro schloss der SBV das Geschäftsjahr 2021 bei einer Bilanzsumme von 314 Millionen Euro ab.

Wenige Tage später, am 15. Juli 1897, wurde die Müngstener Brücke eingeweiht. „Genossenschaften sind weit über 200 Jahre alt und das krisenfesteste System der weltweiten Wirtschaft“, sagte der SBV-Aufsichtsratsvorsitzende. Das habe sich zuletzt im Krisenjahr 2009 gezeigt, und Hans-Werner Bertl ergänzte mit Blick auf die genossenschaftlichen Strukturen: „Wir bestimmen, was und wie es gemacht wird. Und wir zeigen regionale Verantwortung.“

Der Spar- und Bauverein Solingen zählt heute über 14.000 Mitglieder und verfügt über 6878 Wohnungen. Nahezu jeder zehnte Solinger ist damit Mitglied in der Genossenschaft. „Der SBV ist aus dem städtischen Leben nicht mehr wegzudenken. In den vergangenen 20 Jahren hat er rund 200 Millionen Euro in unserer Stadt investiert“, lobte Bürgermeisterin Ioanna Zacharaki (SPD). Und vor 125 Jahren hätten sich die Gründungsmitglieder wohl nie erträumen lassen, wie erfolgreich die Genossenschaft werden würde, ergänzte die Bürgermeisterin.

Anklang fand bei ihr auch, dass der Spar- und Bauverein Solingen aus Anlass des Jubiläums vielfältige kleinere Veranstaltungen, Aktionen und Begegnungen über das gesamte Jahr hinweg in den Siedlungen förderte. So wurden und werden beispielsweise insgesamt 125 neue Bäume in Zusammenarbeit mit der Stadt gepflanzt. Einen Blumenstrauß als Dank für ihre jahrzehntelange Treue zur Genossenschaft haben 125 langjährige Mitglieder bekommen. Unter anderem hat der SBV auch ein Event mit dem Kölner Spielecircus beim Nachbarschaftsfest an der Zietenstraße finanziell unterstützt.

Die zehn engsten Kooperationspartner der Solinger Genossenschaft bekamen bei der Feier im Waschhaus jetzt zudem eine Spende in Höhe von jeweils 1250 Euro vom Aufsichtsratsvorsitzenden Hans-Werner Bertl und dem Vorstandsvorsitzenden Jürgen Dingel überreicht.