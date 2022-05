Veranstaltungen in Solingen : Die Idee ist gut, das Datum jedoch nicht

Meinung Solingen In zwei Wochen wird der Weihnachtsmarkt auf Schloss Burg nachgeholt – parallel zum Dürpelfest. Das ungünstige Timing könnte der „Sommerweihnacht“ zum Nachteil werden.

Endlich kehren traditionelle Feste zurück. Den Auftakt macht am Wochenende das Gräfrather Marktfest, in zwei Wochen folgt das Dürpelfest. Dazwischen schleicht sich eine Veranstaltung in den Terminkalender, die gewohnt und doch ungewöhnlich ist: Die „Sommerweihnacht“, der nachgeholte Weihnachtsmarkt auf Schloss Burg .

Natürlich ist es eine komische Vorstellung, im Mai einen Weihnachtsmarkt zu veranstalten. Wie aber schon nach der Ankündigung im Februar an dieser Stelle geschrieben: Warum eigentlich nicht ? In den vergangenen zwei Jahren haben wir so viel Absurdes erlebt, dass ein bisschen Weihnachtsstimmung im Frühling kaum noch schocken kann. Bei aller Absurdität ist die Idee eben auch gut: Für Besucher des Markts, die sich auf Handwerkskunst und ein nachgeholtes Erlebnis freuen können – aber auch für die Händler, die darauf angewiesen sind, verlorengegangene Umsätze wieder gutzumachen. Dafür kann man dann auch in Kauf nehmen, nicht erst bis Ende des Jahres einen Ohrwurm von „Last Christmas“ zu bekommen.