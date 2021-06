Metropolregion Rheinland : Solinger erfinden Deutschland neu

Solingen Vier weitere klingenstädtische Unternehmen erhielten in der Maschinenhalle auf dem Gelände des Gründer- und Technologiezentrums den Innovationspreis „Rheinland genial“: Gehring, Plastic Fischer, Sedullat und Smart-Klima.

„Das Rheinland gehört zweifelsfrei zu den innovativsten Standorten Europas“, sagt Kirsten Jahn – und Solinger „Knösterpitter“ tragen einen großen Teil dazu bei. Am Montag kam Jahn, die für die Geschäftsführung des Vereins Metropolregion Rheinland spricht, in die Alte Maschinenhalle an der Grünewalder Straße. Zusammen mit Oberbürgermeister Tim Kurzbach und Wirtschaftsförderer Frank Balkenhol zeichnete sie vier Firmen mit dem Innovationspreis „Rheinland genial“ aus.