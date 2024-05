46. Marktfest lockte nach Solingen-Gräfrath Viel Trubel rund um den Marktbrunnen

Rund 2500 Menschen feierten insgesamt im Verlauf des Freitags nach Polizeiangaben mit. Entspannt und familiär ging es am Samstagnachmittag zu: Das nostalgische Mini-Karussell mit seinen an die Gebrüder Montgolfier erinnernden Gondeln nahm manch einen kleinen Gast auf eine gemütliche Fahrt mit. Aus Ballons schuf Clown Willy am Marktbrunnen unterdessen allerlei Kunstwerke. Und nebenan am Stand des Gräfrather Turn- und Sportvereins wiederum ließen sich viele Kinder mit Schminke Motive wie Fledermäuse, Einhörner und Blumen in die Gesichter zaubern. Wer noch kein Präsent zum Muttertag hatte, stöberte am Blumenstand. Trödelliebhaber fanden beim Kirchenmarkt in der evangelischen Kirche eine Sammlung an Porzellanwaren, Gläsern, Büchern, Spielen oder Tonträgern vor.