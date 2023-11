Baustelle in Solingen-Ohligs „Spinnen“-Anlieger zwischen Missmut und Hoffnung

Ein Auto mit Kölner Kennzeichen macht Anstalten, von der unteren Düsseldorfer Straße in die Weststraße einzubiegen. Dann entdeckt der Fahrer das Schild, das ihn auf die vor ihm liegende Sackgasse hinweist, setzt zurück – und wendet kurzerhand in der Einfahrt zur gegenüberliegenden Tiefgarage. Ein anderer Autofahrer bleibt hingegen auf seinem Weg, parkt seinen Wagen unmittelbar vor der Absperrung am viel zitierten Ohligser Doppelkreisel – und ignoriert dabei das neu verhängte Halteverbot, das an dieser Stelle Platz zum Rangieren schaffen sollte.