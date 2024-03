Ehrenamtlicher Service in Solingen Reparieren statt Wegwerfen

In Deutschland gibt es rund 1500 Initiativen, davon gleich zwei in der Klingenstadt. Zuerst ging Mitte April 2016 das Reparaturcafé e. V. am Ufergarten an den Start. Inzwischen bietet der Verein seinen Service montags im Holzhaus an der Jaspersstraße in der Fuhr an. 2018 folgte der ReparierTreff, der von der IPD-Stiftung in Kooperation mit der Evangelischen Kirchengemeinde Ohligs veranstaltet wird – je einmal im Monat im Gemeindezentrum Wittenbergstraße 4 sowie (seit Oktober 2021) in Kooperation mit der Gläsernen Werkstatt im Gebäude Hauptstraße 61 - 63.