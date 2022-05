Silvia Vaeckenstedt (Grüne) aus Solingen : „Nichts zu ändern kostet Wohlstand“

Silvia Vaeckenstedt will für die Grünen in den Landtag in Düsseldorf einziehen. Sie ist nicht über die Landesliste abgesichert. Foto: Fred Lothar Melchior

Solingen Silvia Vaeckenstedt (Grüne) kandidiert im Wahlkreis 35 in Solingen für den Landtag. „Es gibt tausend Dinge, an denen das Land arbeiten kann“, sagt die gelernte Bankkauffrau.

Wofür steht Silvia Vaeckenstedt? Für rauschende Wälder, verspricht – in Anlehnung an das Bergische Heimatlied – ihr Flyer. „Seit dem 24. Februar beschäftigt mich eigentlich aber nichts anderes als der Krieg in der Ukraine“, sagt die Landtagskandidatin der Grünen. „Darauf werden wir oft angesprochen; das drückt viele andere Themen in den Hintergrund.“ Und es kostet Zuspruch, weil eherne Standpunkte der Grünen aufgegeben wurden.

„Das ist teilweise sehr krass. Wir werden angepöbelt“, berichtet Vaeckenstedt, die gleichzeitig Verständnis für die Kritiker zeigt. „Die Zerrissenheit kann ich durchaus nachvollziehen. Wir können die Ukraine aber nicht im Stich lassen, wenn ein größenwahnsinniger Mensch in das Land einmarschiert. Es ist naiv zu denken, dass Putin mit der Ukraine aufhören würde.“

Info Das sind die Kandidaten im Wahlkreis 35 Weitere Kandidaten im Solinger Wahlkreis 35 (Solingen I) für die NRW-Wahl am Sonntag sind neben Silvia Vaeckenstedt der Christdemokrat Sebastian Haug, Marina Dobbert (SPD), Nina Brattig (FDP), Frederick Kühne (AfD), Max Mothes (Die Partei), Volker Dörner (Die Basis), Joachim Wendel (Volt) und Christoph Gärtner von der durch den Verfassungsschutz als verfassungsfeindlich eingestuften MLPD.

Die Entscheidungen über Waffenlieferungen fallen in Berlin. „Der Krieg hat aber einen Effekt auf unser Bundesland und auf Solingen“, erinnert die 52-Jährige an die Flüchtlinge, deren Kinder Platz in Kitas und Schulen brauchen. Am sechsten Kriegstag haben sie und ihr Mann ein älteres Ehepaar aus der Ukraine bei sich aufgenommen; nun lebt eine Mutter mit zwei Kindern in einer sonst als Büro genutzten kleinen Wohnung. „Es wird auch Auswirkungen am Arbeitsmarkt haben“, sagt Vaeckenstedt, die bei der Arbeitsagentur in Bergisch Gladbach als Teamleiterin im Bereich Rehabilitanden und Schwerbehinderte tätig ist. „Wenn Lieferketten nicht mehr funktionieren und Geschäfte mit Russland nicht mehr gemacht werden können, müssen wir uns fragen, wie Land und Bund trotzdem Arbeitsplätze erhalten können.“ Und es geht um Energiesicherheit. „Wir Grüne haben uns immer für eine unabhängige Energieversorgung ausgesprochen. Es ist bitter, dass wir jetzt lernen müssen, wie abhängig wir sind.“

„Es gibt tausend Dinge, an denen das Land arbeiten kann“, sieht die gelernte Bankkauffrau auch ohne den Ukraine-Krieg „viele Baustellen“ in Solingen und im Land. „Klimaschutz ist oft für andere Parteien nur ein Thema, wenn es um Stimmen bei Wahlen geht“, kritisiert die gebürtige Düsseldorferin, die seit 20 Jahren mit ihrer Familie in der Klingenstadt lebt. „Wir hatten das Thema schon, als es sogar noch Stimmen gekostet hat.“ Inzwischen seien viele Wähler überzeugt: „Wenn wir nichts ändern, kostet es uns unseren Wohlstand.“

Was auf welche Weise geändert werden muss, will die Sprecherin der Solinger Grünen mit anderen entscheiden: „Ich habe nicht alle Lösungen parat. Es gibt vieles, wo man andere einbeziehen kann. Es gehört dazu, alle Seiten anzuhören. Beim Entwickeln von Ideen und beim Umgestalten muss man die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Warum haben manche Anträge beispielsweise 25 Seiten?“

Was zählt für die Landtagskandidatin noch außer Wälderrauschen – gerne bei Wanderungen am frühen Sonntagmorgen? Im Flyer stellt sie unter „Meine Ziele“ neben der Förderung erneuerbarer Energien auch den Internetausbau, die Schaffung von Wohnraum und mehr Investitionen in die Bildung heraus. Vaeckenstedt hat aber auch die Kultur im Blick, geht selbst gerne zu Konzerten der Bergischen Symphoniker – „und gerne auch auf Punk-Konzerte“.