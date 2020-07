Kommunalwahl in Solingen : Siebter Bewerber für den Chefposten im Rathaus

Am 13. September wird auch in Solingen gewählt. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Solingen Bis Montag, 18 Uhr, konnten die Parteien ihre Listenvorschläge für den Stadtrat sowie die Kandidaten für die Bezirksvertretungen und die Oberbürgermeisterwahl beim städtischen Wahlamt einreichen.

Gewählt wird am 13. September. Eine mögliche Stichwahl für den OB-Posten ist am 27. September vorgesehen. Die FBU ist derzeit mit Ulrich Hohn im Stadtrat vertreten. Weitere Bewerber für das Amt des Oberbürgermeisters sind Amtsinhaber Tim Kurzbach (SPD), Carsten Becker (CDU), Raoul Brattig (FDP), Jan Michael Lange (BfS), Adrian Scheffels (Linke) und Andreas Lukisch (AfD). Ob alle Vorschläge in Ordnung sind, entscheidet der Wahlausschuss am 3. August.