Friedensgruß : „Shalom“-Busse rollen durch Solingen

Solingen Dass die Solinger Oberleitungsbusse rollende Werbetafeln sind, ist nicht ungewöhnlich. Jetzt bekennen sie auch Farbe – als ein Zeichen für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus.

„Shalom" steht in blau und weiß auf zwei Bussen, die für mindestens ein Vierteljahr die Linien 681, 682 und 683 bedienen werden. Dass der hebräische Friedensgruß einmal durch die ganze Klingenstadt fährt und am Vohwinkeler Bahnhof von einer „Shalom"-Schwebebahn abgelöst wird, hat vor allem mit dem bundesweiten Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" zu tun.