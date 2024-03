Wirtschaft in Solingen Senioren als Experten – so steigern sie die Produktivität von Unternehmen

Deshalb ist das beherrschende Thema dasselbe wie vor zehn Jahren: „Man muss die Produktivität erhöhen, wenn man in Deutschland bleiben will“, ist Jörg Ramme sicher. Viel wurde in der Gruppe schon verändert. Der Umsatz mit Autoteilen etwa, der anfangs bei gut 90 Prozent lag, liegt jetzt bei 70 Prozent. „Und 98 Prozent dieser Teile sind Verbrenner-unabhängig“, erzählt Ramme und zeigt auf Kühlungsrippen für den neuen Lamborghini Lanzador mit Elektroantrieb. Andere Elemente werden in der Sanitär- und Heizungsbranche sowie in der Werkzeugindustrie benötigt. „Wir trauen uns an neue Technologien und haben die Fertigungstiefe vergrößert“, erklärt der Firmenchef. „Seit Jahren bauen wir beispielsweise alle Werkzeuge selbst.“